Portavoce CIO: voci sul presunto doping della pattinatrice russa Kamila Valieva sono "speculazioni”

Portavoce CIO: voci sul presunto doping della pattinatrice russa Kamila Valieva sono "speculazioni”

Un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha affermato che le notizie sul presunto test antidroga positivo della quindicenne pattinatrice russa... 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T06:44+0100

2022-02-10T06:44+0100

2022-02-10T06:44+0100

Secondo quanto riferito, la cerimonia della medaglia per il pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è stata sospesa a causa di un problema con il test antidroga della giovane pattinatrice Kamila Valieva. La squadra russa è arrivata prima nell'evento a squadre che combina i punteggi dei pattinatori singoli maschili e femminili, e delle coppie che si esibiscono sul ghiaccio.Il portavoce del CIO Mark Adams, interrogato sulla questione, ha detto che "non commenterà le speculazioni" e ha aggiunto: "Non ho intenzione di commentare un caso legale".Si ipotizza che la questione legale che circonda la situazione derivi dall'età della Valieva. In quanto persona di età inferiore ai 16 anni, è considerata sotto tutela del CIO.Il briefing è arrivato mentre la Valieva è stata avvistata mentre si allenava allo stadio olimpico di pattinaggio sul ghiaccio. È stato riferito che ha eseguito un altro quadruplo axel durante l'allenamento dopo essere diventata la prima donna ad effettuare una tale manovra alle Olimpiadi.Ha lasciato gli allenamenti senza parlare con i giornalisti.A seguito delle accuse iniziali, il ministero dello Sport russo ha rilasciato una dichiarazione.Non è chiaro quando sia stato prelevato il campione che ha suscitato preoccupazione, ma i rapporti suggeriscono che un test di dicembre di uno dei sei pattinatori artistici russi contenesse trimetazidina. La trimetazidina è un farmaco per il cuore vietato dal CIO perché migliora la resistenza e l'efficienza del flusso sanguigno.La premiazione deve ancora essere riprogrammata.

