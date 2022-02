https://it.sputniknews.com/20220210/piemonte-si-allarga-inchiesta-appalti-mascherine-vero-sistema-di-favoritismi-a-imprenditori-15036182.html

Piemonte, si allarga inchiesta appalti mascherine: vero sistema di favoritismi a imprenditori

Piemonte, si allarga inchiesta appalti mascherine: vero sistema di favoritismi a imprenditori

Non vi sono solo le gare di appalto legate alle forniture di mascherine nelle caserme del Piemonte, nell’inchiesta che ha portato all’arresto di due... 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T20:00+0100

2022-02-10T20:00+0100

2022-02-10T20:00+0100

torino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/13766767_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a6f46b77575b15a12a4f13d4cddefa36.jpg

Secondo quanto riportato dal TorinoToday, l’inchiesta coinvolge un totale di 15 persone, tra imprenditori cinesi e funzionari pubblici di più comuni della provincia sud di Torino.La procura di Torino avrebbe scoperto un vero e proprio sistema di favoritismi, che aveva come epicentro il titolare della catena di negozi Koko e di un suo connazionale titolare di vari ristoranti e sushi bar. I due, secondo le prime indagini, avrebbero offerto favori e regalie ai funzionari pubblici, per evitare i controlli sui loro negozi e indirizzare invece le attività dell’ispettorato sul lavoro verso i concorrenti da “eliminare commercialmente”.Sono indagati funzionari pubblici dei comuni di Moncalieri, Rivalta di Torino, Orbassano, Nichelino e Trofarello, dove Koko ha suoi punti vendita o ne stava per aprire di nuovi.Ai funzionari viene contestato di aver ricevuto salumi, cene gratis, buoni carburante, orologi, detersivi e altri tipi di regalie per chiudere un'occhio.Gli indagati sono per questo accusati di corruzione, omissione in atti d’ufficio, accesso abusivo a sistema informatico delle forze di polizia, rivelazione di segreto e falso.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

torino