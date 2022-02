Nuova Zelanda: la polizia arresta 120 manifestanti che protestavano contro l'obbligo di vaccinazione

https://it.sputniknews.com/20220210/nuova-zalanda-la-polizia-arresta-120-manifestanti-che-protestavano-contro-lobbligo-di-vaccinazione-15030169.html

La polizia neozelandese ha arrestato oggi 120 persone, durante le manifestazioni di protesta avvenute di fronte al Parlamento ed indette contro l'obbligo di... 10.02.2022, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda i 120 arrestati di oggi, le accuse sono violazione di domicilio o ostruzione", ha riferito il NZ Herald, citando Parnell.Il comandante ha anche affermato che due agenti di polizia sono stati aggrediti, uno con spray al peperoncino e l'altro con diversi graffi, riportando comunque ferite lievi.Martedì, i manifestanti in tutta la Nuova Zelanda, in gran parte ispirati da manifestazioni simili avvenute in Canada, sono giunti davanti ​​all'edificio del Parlamento, dove hanno eretto tende e bloccato le strade, per protestare contro l'obbligo di vaccinazione e contro le restrizioni dovute al COVID-19.In tutto il Canada, un'ondata di proteste è iniziata intorno alla metà di gennaio, con migliaia di camionisti e agricoltori che si sono radunati a Ottawa per esprimere il loro forte dissenso contro la vaccinazione obbligatoria dopo ben due anni di restrizioni dovute al Covid.

