Il centrodestra si spacca anche sui vaccini ai bambini: Salvini e Meloni dicono no, Tajani sì

Giorgia Meloni, a capo di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, a capo della Lega, sui social network hanno manifestamente affermato di non aver vaccinato i... 10.02.2022, Sputnik Italia

Sempre da destra, però, anzi, da centrodestra, interviene Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il quale ha affermato che se lui avesse in questo momento figli piccoli di questa età, 5-11 anni, non esiterebbe a farli vaccinare.Una visione diametralmente opposta, che vede tre partiti di centrodestra distanti su determinate tematiche.Non sono queste però le divisioni più profonde su cui il centrodestra deve confrontarsi. Il no ai vaccini e al green pass di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia e la posizione intermedia della Lega sono ben note, come è noto il convinto appoggio di Forza Italia alle misure intraprese dal governo per combattere la pandemia.La coalizione di centrodestra si è invece incrinata sull’elezione del presidente della Repubblica, mostrandosi incapace di scegliere al suo interno un candidato capace di rappresentare tutti gli italiani.

