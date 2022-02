https://it.sputniknews.com/20220210/giorgia-meloni-il-governo-faccia-qualcosa-per-difendere-le-famiglie-italiane-15035830.html

Giorgia Meloni: il Governo faccia qualcosa per difendere le famiglie italiane

La leader di FDI, dai suoi account social, lancia forte e chiaro il suo grido d’allarme. 10.02.2022, Sputnik Italia

Giorgia Meloni affida ai social le sue parole e scende direttamente in campo nel dibattito che sta imperversando in Italia sull’aumento delle materie prime agricole, che, legato alla crisi energetica in atto, sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane, già pesantemente colpite dalla pandemia.Il presidente di Fratelli d'Italia chiede esplicitamente al Governo di cercare di porre rimedio all’aumento incondizionato del costo delle materie prime agricole.L'Italia importa dall'estero più del 60% del suo fabbisogno di grano, con Russia e Ucraina, al momento al centro di una crisi internazionale, che sono tra i principali esportatori al mondo di questa materia prima.

