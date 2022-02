https://it.sputniknews.com/20220210/donna-pakistana-incinta-si-fa-piantare-un-chiodo-in-testa-per-essere-sicura-di-partorire-un-maschio-15021287.html

Donna pakistana incinta si fa piantare un chiodo in testa per essere sicura di partorire un maschio

Ancora oggi, in molte parti del subcontinente indiano, i maschi sono preferiti alle femmine, poiché si ritiene possano fornire ai genitori maggiore sicurezza... 10.02.2022, Sputnik Italia

Una donna pachistana incinta si è presentata in un ospedale, nella città nord-occidentale di Peshawar, con un chiodo impiantato in testa, presumibilmente su consiglio di un "santone", il quale aveva affermato che così facendo avrebbe potuto partorire un maschio.Il personale del Lady Reading Hospital, citato dal quotidiano locale in lingua inglese Dawn, ha affermato che non era chiaro se il chiodo fosse stato piantato nella testa della donna dallo sciamano o se questa lo avesse fatto da sola su suo consiglio.Ha anche detto che la famiglia della donna aveva cercato di rimuovere il chiodo a casa, senza portarla in ospedale.La donna, secondo il medico, è stata operata con successo e rimandata successivamente a casa.La polizia è arrivata in ospedale dopo aver appreso dell'incidente attraverso i social media e sta ora controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i registri d'ingresso, per determinare l'identità della donna.Indipendentemente da questo, martedì scorso, Abbas Ahsan, il capo della polizia della capitale che si occupa delle indagini, ha dichiarato in un post su Twitter che era stata costituita una "squadra speciale" per arrestare il "falso sciamano" che aveva messo a repentaglio la vita della donna.

