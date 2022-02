https://it.sputniknews.com/20220210/dagli-ospedali-alla-politica-ecco-i-virologi-che-meditano-la-discesa-in-campo-15037571.html

Dagli ospedali alla politica: ecco i virologi che meditano la discesa in campo

Dagli ospedali alla politica: ecco i virologi che meditano la discesa in campo

In vista delle prossime elezioni politiche i partiti corteggiano i virologi protagonisti dei salotti televisivi.

2022-02-10T20:30+0100

2022-02-10T20:30+0100

2022-02-10T20:30+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/10094363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e93621aa85ca03a5653dcabd731a7c5e.jpg

Ora che si intravede all’orizzonte la fine della pandemia, o perlomeno una endemizzazione del virus, che fine faranno i virologi che dall’inizio del 2020 sono ospiti fissi dei salotti televisivi? Torneranno h24 in corsia? Non è detto. O almeno non tutti.Anzi, più di uno sembrerebbe tentato dalla discesa in campo. In realtà, c'è chi ci ha già provato. È il caso di Pierluigi Lopalco, epidemiologo e professore universitario, che dagli studi delle trasmissioni più seguite si è ritrovato a fare l’assessore alla Sanità nella giunta del governatore pugliese Michele Emiliano. L’esperienza è durata soltanto due mesi. Ma nel novembre 2021 aveva assicurato: “Non è un addio alla politica”.Insomma, l’ipotesi di una discesa in campo, magari, nel 2023, non è peregrina. Lo schieramento potrebbe essere quello del centrodestra. Nel ’94, aveva svelato qualche mese fa, ha fondato un club di Forza Italia. Oggi apprezza Berlusconi e Draghi, ma anche il Matteo Renzi del passato ed Enrico Letta.Lui ha rifiutato. Il motivo? “Bisogna avere la consapevolezza di sé stesso e dei propri limiti”, spiega.La risposta di Fabrizio Pregliasco, invece, è più naif. Al seggio in Parlamento giura di non averci ancora mai pensato. Se dovesse mettersi in gioco, il campo sarebbe sicuramente quello moderato. Per ora, però, annota lo stesso quotidiano, preferisce il volontariato con l’Anpas, associazione che conta 100mila volontari, di cui il virologo milanese è presidente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia