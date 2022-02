https://it.sputniknews.com/20220210/caso-open-renzi-denuncia-i-pm-lanm-prende-dura-posizione-delegittima-magistratura-15029717.html

Caso Open, Renzi denuncia i pm. L’Anm prende dura posizione: delegittima magistratura

Dopo avere appreso il rinvio a giudizio riguardo ai presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Fondazione Open, Matteo Renzi va all’attacco e denuncia... 10.02.2022, Sputnik Italia

L’Associazione nazionale dei magistrati, però, interviene e con un comunicato afferma:“Le parole del senatore della Repubblica Matteo Renzi, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Open, travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico”, riporta TgCom24.Per l’Anm, i magistrati hanno fatto e stanno facendo solo il “loro dovere”, si legge nel comunicato.I magistrati che seguono il caso Open, prosegue la nota dell’Anm, “hanno formulato un'ipotesi di accusa che dovrà essere vagliata, nel rispetto delle garanzie della difesa, entro il processo, e non è tollerabile che siano screditati sul piano personale soltanto per aver esercitato il loro ruolo”.Ricordiamo che ieri il tribunale di Firenze ha rinviato a giudizio Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e un totale di 11 tra politici e membri della Fondazione Open. Si tratta dei politici che in questi anni sono stati più vicini a Renzi, giornalisticamente identificati come il “giglio magico”.

