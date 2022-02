https://it.sputniknews.com/20220210/cane-pittore-guadagna-circa-18mila-euro-con-i-suoi-quadri-15021119.html

Cane "pittore" guadagna circa 18mila euro con i suoi quadri

"Ivy si diverte e fa del bene, non potrei immaginare niente di meglio", dice la sua padrona, Lisa Kite. 10.02.2022, Sputnik Italia

Questo cane non solo disegna, incarnando le sue capacità creative, ma vende anche le sue opere, guadagnandoci.Ivy, un pastore australiano di 9 anni, dipinge non solo per "lavoro", ma ormai è diventata una sua passione.Lisa Kite, la padrona 58enne del pittore a quattro zampe, originaria della Carolina del Nord, ha insegnato al suo amico a dipingere quando era piccolo, a soli 2 anni, per gioco. Ma, vedendo che ad Ivy piaceva, Lisa ha poi iniziato a curare di più la sua passione, facendogli apprendere nuove tecniche.Lisa Kite ha notato che ogni dipinto del suo cane è unico, in quanto le sue pennellate differiscono a seconda dell'umore del cane.I quadri d'arte 'astratta' sono parecchio richiesti e a volte vengono venduti fino a 400 euro l'uno. Dall'inizio della carriera di pittore, Ivy ha incassato quasi 18mila euro.

