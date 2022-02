https://it.sputniknews.com/20220210/bastano-tre-secondi-di-esercizio-ai-pesi-al-giorno-per-rafforzare-i-muscoli-15015135.html

Bastano tre secondi di esercizio ai pesi al giorno per rafforzare i muscoli

Bastano tre secondi di esercizio ai pesi al giorno per rafforzare i muscoli

I ricercatori giapponesi, grazie ad uno studio empirico, hanno dimostrato che anche solo 3 secondi di esercizio ai pesi robusto e metodico, eseguito tutti i... 10.02.2022, Sputnik Italia

Certamente, per un fisico scolpito serve duro lavoro e straordinaria costanza, ma per avere un minimo di tono e migliorare la muscolatura bastano anche solo 3 secondi al giorno, sostengono gli scienziati giapponesi, con tanto di prove empiriche, nel loro studio pubblicato sullo Scandanavian Journal of Medicine & Science In Sports.La forza muscolare dei ragazzi sedentari sottoposti al loro esperimento è infatti aumentata di oltre il 10% in coloro che hanno eseguito curl eccentrici (flessioni per bicipiti) regolarmente.I ricercatori giapponesi dell’Istituto delle Scienze Mediche e Motorie dell’Università di Niigata, hanno chiesto a 50 studenti sedentari di eseguire una contrazione muscolare al massimo sforzo per tre secondi al giorno, per cinque giorni a settimana, per quattro settimane.Gli scienziati hanno misurato la forza dei muscoli delle braccia dei volontari prima dell'inizio dell'allenamento e quattro settimane dopo. I risultati hanno mostrato che questi esercizi sono stati sufficienti ad aumentare la forza e lo spessore dei muscoli.I volontari hanno eseguito tre tipi di esercizi: uno ha eseguito sollevamenti concentrici (sollevamento del peso al petto), un altro ha eseguito esercizi isometrici (tenendo fermo il peso) e il terzo ha eseguito esercizi eccentrici (esercizi in cui i muscoli tesi si allungano sotto carico).In tutti e tre i gruppi sono stati osservati guadagni muscolari, ma il terzo ha ottenuto il miglior risultato. Gli esercizi eccentrici hanno comportato un aumento della forza muscolare complessiva dei volontari di quasi il 12%.

