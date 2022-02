https://it.sputniknews.com/20220210/albero-di-natale-in-equilibrio-sul-mento-per-oltre-unora-e-mezza-e-record-da-guinness---video-15036701.html

Albero di Natale in equilibrio sul mento per oltre un'ora e mezza: è record da Guinness - Video

Albero di Natale in equilibrio sul mento per oltre un'ora e mezza: è record da Guinness - Video

Un uomo dell'Idaho (USA) ha stabilito un record da Guinness dei primati, tenendo in equilibrio un albero di Natale sul mento per 1 ora, 30 minuti e 5 secondi. 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T23:16+0100

2022-02-10T23:16+0100

2022-02-10T23:16+0100

società

virale

albero di natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/543/86/5438646_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_2f75c406e6e1cac10f0461bbc7dff85b.jpg

David Rush, che ha battuto più di 200 Guinness dei primati per promuovere l'insegnamento scientifico-tecnologico STEM (acronimo dell'inglese "Science, Technology, Engineering and Mathematics" - ndr), ha affermato di aver fatto domanda al Guinness dei primati per creare una nuova categoria, dato che l'obiettivo fissato era di un solo minuto.Rush aveva affermato che sarebbe stato "soddsfatto" con il suo record, se avesse superato il minuto.Il frantumatore di record ha detto di aver tenuto in equilibrio sul mento un albero di Natale, che per il Guinness doveva avere un'altezza di almeno 1 metro e mezzo, per 1 ora, 30 minuti e 5 secondi.Rush ha detto di aver tentato il record alla fine di dicembre, ma ci sono volute diverse settimane prima che il Guinness dei primati elaborasse la sua domanda e approvasse il record.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, virale, albero di natale