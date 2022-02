https://it.sputniknews.com/20220210/aifa-non-ci-sara-la-quarta-dose-del-vaccino-covid-19-ma-il-richiamo-annuale-15032549.html

Aifa: non ci sarà la quarta dose del vaccino Covid-19, ma il richiamo annuale

Questo è l’annuncio di Magrini, fatto durante la sua partecipazione ad Elisir, su Rai Tre. 10.02.2022, Sputnik Italia

coronavirus in italia

La quarta dose di vaccino contro il coronavirus non ci sarà, ma verrà somministrato "un richiamo, speriamo annuale” e “dovremo fraternizzare anche quello”, dice il direttore generale dell’Aifa, Magrini.“L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti cosi in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale”, ha spiegato Magrini.Tuttavia, la comunità scientifica, "ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque” del vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2.I dati della campagna vaccinaleMentre si apprende la notizia che non vi sarà una quarta dose di vaccino contro il coronavirus, ma solo richiami annuali, ecco come procede la campagna vaccinale in Italia:

