Lo studio è stato condotto dagli astronomi dell'Indian Institute of Astrophysics (IIA) e del Birla Institute of Technology and Science, Pilani (BITS Pilani) di... 10.02.2022, Sputnik Italia

60 pianeti potenzialmente abitabili sono stati trovati da un algoritmo IA creato in India

Seguici su

Lo studio è stato condotto dagli astronomi dell'Indian Institute of Astrophysics (IIA) e del Birla Institute of Technology and Science, Pilani (BITS Pilani) di Goa. Il metodo ideato dagli scienziati ha valutato i pianeti in base alla loro somiglianza con la Terra.