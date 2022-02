https://it.sputniknews.com/20220210/-morta-donatella-raffai-volto-storico-di-chi-lha-visto-15030524.html

È morta Donatella Raffai, volto storico di "Chi l'ha visto"

È morta Donatella Raffai, volto storico di "Chi l'ha visto"

Morta Donatella Raffai, conduttrice storica del programma "Chi l'ha visto?". La conduttrice si è spenta dopo una lunga malattia all'età di 78 anni. 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T11:50+0100

2022-02-10T11:50+0100

2022-02-10T11:50+0100

rai

italia

Volto storico della RAI ed in particolar modo della terza rete, aveva indelebilmente legato il suo nome alla conduzione, con uno stile incisivo ed accattivante, della trasmissione Chi l'ha visto?, che l'aveva resa nota ed amata al grande pubblico.Prima, in coppia con Corrado Augias, altro "mostro sacro" del giornalismo RAI, aveva condotto, sempre su RAI 3, la trasmissione Telefono Giallo.Allontanatasi del piccolo schermo per sua scelta nel 2000, per potersi dedicare alla vita privata, era da tempo malata e oggi ne da la notizia della scomparsa il marito Sergio Maestranzi, ex regista RAI. Oltre all'amato marito, lascia due figli gemelli, ormai adulti, e i nipoti.I funerali si svolgeranno domani a Roma, alle ore 12:30, nella chiesa parrocchiale in via Flaminia vecchia.

