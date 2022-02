https://it.sputniknews.com/20220209/vuoi-smettere-di-russare-esperto-del-sonno-racconta-come-farlo-15008942.html

Vuoi smettere di russare? Esperto del sonno racconta come farlo

L'esperto del sonno Narwan Amini ha raccontato che il russare è un'azione involontaria. A suo avviso, a svolgere un ruolo importante durante il sonno è la... 09.02.2022, Sputnik Italia

salute

Lo specialista del portale Eachnight.com ha elencato i modi per sbarazzarsi di questa brutta abitudine, sottolineando che coloro che dormono sulla schiena russano più spesso rispetto alle persone che lo fanno in altre posizioni.Amini ha affermato che per prevenire il russare è meglio dormire sul fianco. Se si dorme sdraiati sulla schiena, la gravità preme la lingua sulla bocca, creando così un blocco delle vie aeree, che a sua volta porta al russare. Amini ha consigliato di bere più liquidi durante la giornata, poiché questo allevia la congestione di bocca e gola durante la notte.Secondo il sistema sanitario nazionale (NHS) della Gran Bretagna, il sovrappeso può essere la causa del russare.Amini ha spiegato che l'aumento di peso può innescare il russare, siccome aumenta i tessuti intorno al collo e alla gola, il che crea difficoltà per le vie aeree quando si dorme.

