Vaccino alla fascia 5-11 anni, Locatelli: "173mila somministrate e solo 1.170 eventi avversi"

Locatelli rende noto che sono 173.000 le dosi fatte ai bambini in fascia 5-11 anni e che sono 1.170 le reazioni, di cui tre quarti non gravi. Su 100.000 dosi... 09.02.2022, Sputnik Italia

“Sono 173mila le dosi somministrate nella fascia 5-11 anni, e 4 milioni tra 12-16 anni. Nella fascia 5-11 anni ci sono state 1.170 segnalazioni di eventi avversi, pari all'1% di tutte le segnalazioni dell'età pediatrica”, ha fatto sapere Franco Locatelli, coordinatore Cts, alla presentazione del rapporto Aifa sulla sicurezza dei vaccini Covid.Si fa notare anche che nella fascia 5-16 anni ci sono state 28 segnalazioni di eventi avversi su 100mila dosi somministrate, a fronte di 109 segnalazioni nella popolazione generale.Per Locatelli, “ciò dimostra il profilo di sicurezza dei vaccini in età pediatrica”.Dati nazionali sul vaccino 5-11 anniNella fascia 5-11 anni, ha detto Locatelli, “il tasso di segnalazione degli eventi avversi gravi è di 1,74 a fronte del 6,52 per il vaccino Comirnaty nella fascia 12-16 anni e 9,16 per Spikevax nella stessa fascia di età".La vaccinazione “è raccomandata da tutte le associazioni scientifiche pediatriche e anche questo è un dato che va sottolineato, con tre obiettivi centrati sul bambino: la tutela della salute dei bambini, la tutela dei loro spazi educativi e la tutela dei loro spazi sociali e di formazione”, ha concluso l’accademico.Vaccinazioni platea 5-11 anniSecondo i dati più aggiornati sulle vaccinazioni somministrate alla platea 5-11 anni, il 35,10% della popolazione è stata vaccinata (1,2 milioni) e il 20,82% ha completato il ciclo (761mila).Intanto, Salvini e la Meloni non vaccinano i rispettivi figli, per sottolineare che si tratta di una scelta dei genitori.

