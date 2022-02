https://it.sputniknews.com/20220209/uno-strano-gatto-pazzo-per-le-auto---video-15024056.html

Uno strano gatto pazzo per le auto - Video

Il felino insegue le macchine e salta sulle auto dei vicini. 09.02.2022, Sputnik Italia

gatto

animali

virale

Il gatto britannico di nome Mika adora andare in macchina. La sua padrona ha raccontato a cosa porta questa sua insolita ossessione per le quattro ruote.La 47enne Tahira Sarwar ha comprato Mika quando era un gattino e ha scoperto il suo amore per i viaggi su strada dopo un paio di visite dal veterinario. “Mika sembra un mezzo gatto e mezzo cane, è fuori dal comune. Il gatto sente quando prendiamo le chiavi della macchina e corre con noi fuori dalla porta per farsi un giro ", le parole di Tahira, riportate dall'edizione britannica di Metro. Tuttavia Mika non si accontenta di restare seduta sul sedile posteriore. Ama sedersi sul cruscotto, sul cofano e persino sul tetto dell'auto se si muove lentamente. Inoltre, gli piace sporgersi dal finestrino come un cane. L'amore di Mika per le automobili lo ha reso una celebrità locale a Crouch End, quartiere a nord di Londra. I vicini conoscono la passione sfrenata del felino per le auto, in quanto salta spesso nelle loro macchine.

gatto, animali, virale