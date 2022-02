https://it.sputniknews.com/20220209/si-apre-il-processo-open-renzi-in-tribunale-finalmente-in-aula-15022522.html

Si apre il processo Open, Renzi in tribunale: "Finalmente in aula"

Si apre il processo Open, Renzi in tribunale: "Finalmente in aula"

Fissata l'udienza preliminare per il processo Open: si terrà il giorno 4 aprile. Insieme a Renzi, tra gli imputati anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T19:19+0100

2022-02-09T19:19+0100

2022-02-09T19:19+0100

matteo renzi

processo

italia

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/837/45/8374502_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23cd90edad666b5032c314ddcaa5ae12.jpg

Spetterà al gup Sara Farini far luce sull’inchiesta, i reati contestati sono quelli di finanziamento illecito ai partiti, traffico d'influenze, corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.Renzi passa poi all’attacco, sempre nella suddetta nota, dei tre pm che hanno portato avanti le indagini:L'ufficio stampa del senatore fa sapere, infine, che: “Il senatore Renzi ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi. L’atto firmato dal senatore sarà trasmesso alla Procura di Genova, competente sui colleghi fiorentini, per violazione del’articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell’articolo 323 del codice penale. Renzi ha chiesto di essere ascoltato dai Pm genovesi riservandosi di produrre materiale atto a corroborare la denuncia penale contro Creazzo, Turco, Nastasi”.Ora spetta alla giustizia mettere la parola fine a questa vicenda.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo renzi, processo, italia, giustizia