Salvini come Giorgia Meloni: "Non ho vaccinato mia figlia, sono scelte dei genitori"

Salvini come Giorgia Meloni: "Non ho vaccinato mia figlia, sono scelte dei genitori"

In un intervento su Radio Capital, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha dichiarato, seguendo un po' la strada di Giorgia Meloni, di non aver vaccinato... 09.02.2022, Sputnik Italia

Arriva come un fulmine a ciel sereno la dichiarazione del leader della Lega, Matteo Salvini, che questa mattina, su Radio Capital, ha detto di non aver vaccinato sua figlia.Ieri, a suscitare un polverone, anche mediatico, ci aveva pensato Giorgia Meloni, che, intervistata da Massimo Giannini per lastampa.it, aveva dichiarato: “Non vaccino mia figlia”, aggiungendo che "Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine".Pronta la replica via Twitter di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: "Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie", a cui ha fatto immediato seguito anche quella del virologo Roberto Burioni: "Anni 2020-2021: morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età), morti per Covid negli USA: 900 (sotto i 18 anni)".

