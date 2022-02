https://it.sputniknews.com/20220209/salerno-arresti-per-corruzione-ex-pm-ed-ex-generale-della-finanza-ai-domiciliari-15013346.html

Salerno, arresti per corruzione: ex pm ed ex generale della Finanza ai domiciliari

Cinque persone sono state arrestate all’alba stamane, mercoledì 9 febbraio, a Salerno, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di... 09.02.2022, Sputnik Italia

Tutti gli indagati sono agli arresti domiciliari.Le indagini, condotte dalla Procura di Napoli e dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), che già lo scorso luglio avevano eseguito perquisizioni nei confronti dei soggetti arrestati, hanno portato all’arresto domiciliare di Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, l'avvocato del Foro di Salerno Maria Gabriella Gallevi, sua compagna, degli imprenditori Francesco Vorro e Umberto Inverso, nonché di Fabrizio Lisi, quest'ultimo ex generale della Guardia di Finanza.I cinque sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di corruzione nell'esercizio delle loro funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.

italia