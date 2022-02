https://it.sputniknews.com/20220209/rt-de-si-rivolge-al-tribunale-di-berlino-contro-il-divieto-di-trasmissione-in-germania-15013072.html

RT DE si rivolge al tribunale di Berlino contro il divieto di trasmissione in Germania

RT DE, filiale tedesca del canale televisivo satellitare russo diffuso a livello mondiale RT, ha intentato una causa presso un tribunale di Berlino, chiedendo... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T08:07+0100

mondo

rt

germania

Il regolatore dei media tedesco MABB, in precedenza, aveva ufficialmente vietato le trasmissioni di RT DE in Germania, sostenendo che gli organizzatori del canale non avessero i permessi necessari. Di conseguenza, le attività di RT DE nel Paese sono state bloccate su tutte le piattaforme, inclusi Internet, app mobili, applicazioni per smart TV e satellite."MABB afferma che RT DE Productions è responsabile della trasmissione del canale RT DE, ignorando il fatto che le trasmissioni del canale sono gestite da ANO [Organizzazione autonoma non commerciale] TV-Novosti di Mosca", ha affermato RT DE Productions GmbH in una nota.Il portavoce della Presidenza russa, Dmitry Peskov, la scorsa settimana ha descritto il divieto come una violazione della libertà di parola. "La situazione è assolutamente ovvia. I media russi, o meglio i media internazionali, sono banditi dalle trasmissioni in Germania”, ha detto.La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, da parte sua aveva promesso, la scorsa settimana, che Mosca avrebbe intrapreso misure di ritorsione contro i media tedeschi, dichiarazione a cui era, in effetti, seguito l'annuncio del ministero degli Esteri russo che Mosca avrebbe chiuso la Deutsche Welle in Russia."L'ufficio del corrispondente della compagnia televisiva e radiofonica tedesca Deutsche Welle nella Federazione Russa è stato chiuso", ha affermato il ministero, aggiungendo che tutti i dipendenti dell'ufficio russo di Deutsche Welle avrebbero perso l'accreditamento. Mosca elaborerà anche un elenco di funzionari coinvolti nel blocco di RT DE, a cui sarà impedito di entrare in Russia, ha affermato il ministero.

germania

mondo, rt, germania