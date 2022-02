https://it.sputniknews.com/20220209/ritrovato-sul-fondo-del-mar-egeo-un-antico-porto-risalente-al-iv-secolo-ac-15014839.html

Ritrovato sul fondo del Mar Egeo un antico porto risalente al IV secolo a.C.

L'ingegnere turco Denem Orhun ha scoperto accidentalmente il porto di un'antica città, ora sommersa dalle acque, durante un'immersione nel Mar Egeo al largo della costa del distretto turco di Dikili lo scorso anno, mentre era in vacanza, come riporta Hurriyet Daily News.All'epoca dei fatti, l'ingegnere 39enne, che lavora negli Stati Uniti, consegnò le sue foto fatte ai reperti a una squadra di archeologi che stava lavorando nell'antica città di Pergamo.Atarneus fu sede del governo del "tiranno" Ermia, amico del famoso filosofo greco Aristotele. La città fu abbandonata nel I secolo a.C., forse a causa dello scoppio di un'epidemia sconosciuta.Quanto a Othun, ora sembra essere orgoglioso della sua scoperta, dato che l'area in cui ha rintracciato l'antico porto è già stata dichiarata sito protetto, mentre il porto stesso è stato definito "un ritrovamento architettonico".

