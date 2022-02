https://it.sputniknews.com/20220209/produzione-industriale-italia-e-calata-a-dicembre-2021-15016939.html

Produzione Industriale Italia è calata a dicembre 2021

Nella media del quarto trimestre, tuttavia, il livello della produzione industriale è cresciuto rispetto al trimestre precedente, scrive l’Istat. 09.02.2022, Sputnik Italia

economia

istat

Nel mese di dicembre 2021 la produzione industriale dell’Italia diminuisce dell’1%, rispetto al mese di novembre. Nella media del quarto trimestre, tuttavia, il livello della produzione industriale cresce dello 0,5%, rispetto al trimestre precedente, scrive l’Istat.L’indice complessivo della produzione Industriale 2021 in Italia cresce del +4,4%, con incrementi rilevanti caratterizzati dai beni di consumo (+10,4%) e dall’energia (+8,9%).La crescita dei beni intermedi è del +2,1% e dei beni strumentali appena del +0,3%.I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+25,4%), l’industria del legno, della carta e stampa (+18,7%) e la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+16,5%).Flessioni importanti si registrano nelle attività estrattive (-13,9%), nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,7%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-3,4%).Produzione industriale 2021 recupera sul 2020Mettendo a confronto il crollo della produzione industriale in Italia nel 2020 con la produzione del 2021, il sistema paese ha recuperato il divario.Nel 2020, infatti, la flessione registrata è stata del -11,4%, mentre la produzione industriale nel 2021 si chiude con un incremento del +11,8%.“Il livello destagionalizzato dell’indice di dicembre supera del 2,0% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria”.Inoltre, “considerando l’evoluzione congiunturale del 2021, si sono registrati aumenti dell’indice complessivo in tutti e quattro i trimestri, sebbene in progressivo rallentamento nel corso dell’anno”.

economia, istat