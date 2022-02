https://it.sputniknews.com/20220209/piemonte-appalti-mascherine-per-le-caserme-arrestati-2-carabinieri-15021155.html

Piemonte, appalti mascherine per le caserme: arrestati 2 carabinieri

La procura di Torino ha condotto un'indagine su alcuni appalti di mascherine distribuite in caserma. Secondo le indagini, 9 persone, tra cui 2 carabinieri, si... 09.02.2022, Sputnik Italia

L’appalto sotto inchiesta riguarda la fornitura di mascherine per le caserme di tutta la Regione Piemonte e fanno riferimento al periodo di marzo 2020.Le indagini partono da un ordine con quantitativi rigonfiati del doppio, rispetto al reale fabbisogno delle caserme piemontesi. In quell'occasione servivano 40mila dispositivi sanitari, ma ne furono richiesti 87mila.Nell’inchiesta risultano indagati anche due imprenditori cinesi.Uno dei carabinieri indagati lavorava presso l’ispettorato del lavoro e avrebbe ricevuto diversi regali tecnologici e per la casa dall’imprenditore cinese, mentre l'altro carabiniere è una donna.L’indagine è stata portata avanti dagli stessi carabinieri del comando provinciale di Torino, per conto della procura.

