Per "Declassified UK" Usa cercano di espandere intelligence e presenza militare nel Regno Unito

Per "Declassified UK" Usa cercano di espandere intelligence e presenza militare nel Regno Unito

Gli Stati Uniti si apprestano a potenziare le loro basi aeree nel Regno Unito: questa mossa consentirebbe a Washington di intercettare le comunicazioni... 09.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal sito di giornalismo investigativo Declassified UK, gli Stati Uniti hanno stanziato 40 milioni di dollari per espandere la base di Menwith Hill nel North Yorkshire, che è stata soprannominata "la più grande struttura di sorveglianza della Nsa statunitense (National Security Agency) al di fuori dell'America". Altri 300 milioni di dollari sarebbero stati spesi per la base statunitense dei bombardieri B-52 e Stealth a Fairford nel Gloucestershire, mentre altri fondi, non specificati nell'articolo, sarebbero stati allocati alla base della Cia a Croughton, nel Northamptonshire, si aggiunge nell'articolo, sostenendo che le cifre su Menwith Hill e Fairford sono stati dati in risposta a un'interrogazione parlamentare del parlamentare laburista Alex Sobel. Declassified UK ha affermato che in teoria il governo britannico potrebbe porre il veto alle operazioni statunitensi da quelle basi, tuttavia ha osservato che le somme di denaro che Washington spende per queste strutture non dovrebbe far sorgere obiezioni da Londra.

