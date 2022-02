https://it.sputniknews.com/20220209/olimpiadi-pechino-2022-il-programma-degli-italiani-in-gara-oggi-15014300.html

Olimpiadi Pechino 2022, il programma degli italiani in gara oggi

Proseguono le Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo lo storico oro nel Curling e l’argento nello sci di fondo, l’Italia oggi prova a conquistare altre medaglie. 09.02.2022, Sputnik Italia

Bisogna, purtroppo, registrare l’uscita di scena di Michela Moioli, che durante l’apertura dei Giochi aveva portato la bandiera italiana. L’atleta italiana dello snowboard cross è stata eliminata in semifinale, le sfugge così la possibilità di una doppietta, dopo l’oro olimpico nella disciplina vinto nel 2018 in Corea del Sud.Torna sul ghiaccio Arianna Fontana, che dopo l’oro nei 500 metri Short Track, oggi proverà a qualificarsi anche nei 1.000 metri (ore 12:44) e 3.000 metri staffetta donne (13:45). Alle ore 12:00. gli uomini competeranno sui 1.500, ci sono tre italiani in gara.Per gli amanti dello slittino, da non perdere gli italiani sul biposto alle ore 13:20 e la seconda manche alle ore 14:35.Per quanto riguarda il Curling, oggi inizia la gara maschile.Dove guardare le Olimpiadi Pechino 2022?Rai 2 e Rai Sport sono i canali in chiaro ufficiali delle Olimpiadi di Pechino 2022 per l'Italia. Si trasmettono soprattutto le competizioni con gli italiani in gara.Per un quadro più ampio sulle Olimpiadi di Pechino 2022, è necessario abbonarsi a Eurosport Player, a Timvision, oppure a Discovery+, che hanno i diritti televisivi per l’intero evento sportivo.

