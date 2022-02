Novavax in arrivo, dal 21 febbraio il vaccino sarà nei paesi UE

Secondo Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, in una recente dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, il vaccino “Ha un meccanismo d’azione diverso. Contiene proteine ricombinanti del virus, cioè coltivate in laboratorio. È possibile che questa metodica tradizionale possa risultare più rassicurante per coloro che temono i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) anche se non c’è nessuna ragione per diffidare degli altri anti-Covid”. Novavax "ha mostrato un’efficacia del 90%".