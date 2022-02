https://it.sputniknews.com/20220209/magrini-efficacia-vaccini-95-e-immunita-di-memoria-va-oltre-lanno-15023050.html

Magrini, efficacia vaccini 95% e immunità di memoria va oltre l’anno

Magrini, efficacia vaccini 95% e immunità di memoria va oltre l’anno

Esultante Magrini perché l’efficacia dei vaccini è sopra il 95% e ormai si parla di immunità di memoria che va oltre i 12 mesi. 09.02.2022, Sputnik Italia

Raggiante Magrini direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che alla presentazione del 'Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid 19 fa presente che “i grandi studi registrativi hanno sancito un'efficacia del 94-95% dei vaccini anti-Covid e l'efficacia reale stimata nei diversi paesi lo ha confermato”.Questi risultati, dice Magrini, ci devono “sorprendere positivamente perché sono conferme importanti che non sempre giungono per farmaci e vaccini. C'è inoltre un dato di lunga durata dell'immunità di memoria che ad oggi sappiamo andare oltre l'anno”.Nella stessa conferenza interviene anche Locatelli che parla della sicurezza dei vaccini e in particolare per la fascia dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, dove su 178 mila somministrazioni si sono verificate 1.170 reazioni avverse, di cui i tre quarti non gravi.Dati vaccini in ItaliaMa vediamo come procede la campagna vaccinale in Italia attraverso i dati statistici messi a disposizione dal Ministero della Salute.

