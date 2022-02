https://it.sputniknews.com/20220209/liran-portare-avanti-il-programma-di-missili-balistici-presentato-il-kheibarshekan-15016341.html

L'Iran portare avanti il programma di missili balistici, presentato il 'Kheibarshekan'

L'Iran portare avanti il programma di missili balistici, presentato il 'Kheibarshekan'

Le nazioni occidentali hanno da tempo espresso preoccupazione per il programma di missili balistici dell'Iran, sollecitando Teheran a ridurlo durante la firma... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T13:09+0100

2022-02-09T13:09+0100

2022-02-09T13:09+0100

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10269265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07a965a9d9d8fc4613426197fc47e473.jpg

Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC), il maggior generale Mohammad Bagheri, ha dichiarato che il paese continuerà ad avanzare nello sviluppo e nella produzione di missili balistici, mentre Teheran ha presentato il suo nuovo missile a lungo raggio di terza generazione, chiamato Kheibarshekan.Il missile Kheibarshekan può colpire obiettivi a distanze fino a 1.450 chilometri ed è l'ultima aggiunta alle forze armate dell'Iran, secondo l'IRGC. La forza militare, l'8 febbraio, ha detto che avrebbe presto svelato un nuovo “missile strategico”, che risulta in sviluppo da molti anni e che è già stato sottoposto a test in situazioni di combattimento.Il nuovo missile è un proiettile a combustibile solido e il tempo necessario per prepararlo al lancio è stato ridotto di un sesto rispetto ad altri armamenti strategici dell'IRGC, ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim. L'IRGC si è anche vantato che il Kheibarshekan è in grado di penetrare le difese anti-aeree manovrando durante la fase finale del suo volo - quando i missili sono spesso intercettati a causa del loro obiettivo previsto e della traiettoria calcolata in quel momento.

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran