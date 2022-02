https://it.sputniknews.com/20220209/libia-verso-una-nuova-spaccatura-tra-tripoli-e-tobruk-15026269.html

Libia, verso una nuova spaccatura tra Tripoli e Tobruk

Libia, verso una nuova spaccatura tra Tripoli e Tobruk

Domani il parlamento di Tobruk nominerà il prossimo primo ministro nonostante l'opposizione dell'attuale premier Abdulhamid Dbeibah. A Roma la conferenza dei ministri degli Esteri.

2022-02-09T20:39+0100

2022-02-09T20:39+0100

2022-02-09T20:39+0100

mondo

libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10291870_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5117835d6f489407adc45f6c79aeda62.jpg

Dopo il fallimento delle elezioni che dovevano tenersi lo scorso 24 dicembre, domani il Parlamento di Tobruk voterà il prossimo primo ministro libico. Una votazione ritenuta illegittima dall’attuale premier ad interim, Abdulhamid Dbeibah, che non intende fare passi indietro. Il rischio è che si torni ad una divisione del Paese tra Est e ovest, con il governo di Tripoli e quello di Tobruk, per cui la figura più accreditata a ricoprire l’incarico di premier è l’ex ministro dell’Interno, Fathi Bashanga. Su insistenza del presidente del Parlamento, Aguila Saleh, i deputati sceglieranno tra il suo nome e quello di Khaled al-Bibass, un ex ufficiale del ministero dell'Interno. E chi abita a Tripoli ora teme che da un momento all’altro possano riesplodere le violenze. Una nuova escalation tra le milizie tripoline e l’esercito nazionale libico di Khalifa Haftar, in realtà, è un’ipotesi piuttosto lontana. Più probabile, invece, la possibilità che si verifichino scontri all’interno delle due fazioni.L’auspicio del capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, citato dall’agenzia Nova, è che si possa arrivare ad una convergenza di posizioni e all’organizzazione di nuove elezioni per dare la parola al popolo libico. Lo stallo politico, secondo il ministro, è la principale minaccia alla stabilizzazione del Paese.L’Italia, in collaborazione con la Francia, osserva l’inviato del Corriere Lorenzo Cremonesi, dovrebbe mediare tra Tripoli e Tobruk. Ricomporre il fronte non è un’impresa facile, visto che, prosegue l’analisi, lo stesso Haftar sarebbe pronto a passare nel campo opposto pur di ottenere i finanziamenti per le sue milizie dopo aver perso il sostegno di Mosca e Abu Dhabi. La sfida, per la diplomazia occidentale, però, è quella di non restare marginale come nel 2014, quando emersero per la prima volta i due governi paralleli.

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, libia