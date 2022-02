https://it.sputniknews.com/20220209/la-tutela-dellambiente-e-nella-costituzione-per-il-ministro-gelmini-e-una-bella-notizia-15013495.html

La tutela dell’Ambiente è nella Costituzione, per il ministro Gelmini è una bella notizia

La tutela dell’Ambiente è nella Costituzione, per il ministro Gelmini è una bella notizia

Con il passaggio alla Camera dei Deputati, la tutela dell’Ambiente, della Biodiversità e degli Ecosistemi italiani è entrata nella Costituzione Italiana e ora... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T08:47+0100

2022-02-09T08:47+0100

2022-02-09T08:47+0100

ambiente

italia

costituzione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/59/10/591081_0:197:3343:2077_1920x0_80_0_0_1a8a0d990b7dc3bc7175f5169366c610.jpg

Un passaggio importante per l’Italia, in un momento in cui la lotta ai cambiamenti climatici si è fatta più urgente che mai.Il ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è felice di questa notizia e si prende anche una parte del merito, affermando sui social che insieme alle colleghe Stefania Prestigiacomo e Michela Brambilla, alcuni anni fa, avevano presentato una proposta di legge abbinata, da cui è poi nata questa riforma costituzionale.Si congratula anche l’ex ministro dell’Ambiente, Pecoraro Scanio, che, attraverso la piattaforma online change.org, aveva raccolto 75mila firme per portare la tutela dell’ambiente in Costituzione.“Vittoria”, esulta Scanio, perché ambiente ed animali entrano nella Costituzione, ed ora chiede che le leggi e anche le sentenze siano adeguate all’assunto costituzionale.Scanio ringrazia la prima firmataria del progetto di legge costituzionale, ovvero la De Petris, e anche i 75mila firmatari della petizione, che, insieme al noto inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, hanno promosso l’iniziativa.La tutela dell’Ambiente in CostituzioneCon l’approvazione della modifica, vengono modificati l’articolo 9 della costituzione, al quale si aggiunge il seguente comma:Viene modificato anche l’articolo 41 della Costituzione, dove, in più punti, vengono aggiunti i riferimenti alla salute e all’ambiente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambiente, italia, costituzione