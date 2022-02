https://it.sputniknews.com/20220209/la-cina-chiede-agli-stati-uniti-di-smettere-di-sanzionare-la-corea-del-nord-15020941.html

La Cina chiede agli Stati Uniti di smettere di sanzionare la Corea del Nord

Gli Stati Uniti devono smettere di imporre sanzioni infinite e fare pressione sulla Corea del Nord, se sono sinceramente preoccupati per il benessere del... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T19:40+0100

2022-02-09T19:40+0100

2022-02-09T19:40+0100

mondo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/15020416_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_1d46500c8056634ee42d16a16bef56ad.jpg

"Se gli Stati Uniti sono sinceramente preoccupati per il benessere del popolo nordcoreano, dovrebbero smettere di imporre sanzioni e fare pressioni sulla RPDC. Dovrebbero dare la debita importanza alle misure di denuclearizzazione adottate da Pyongyang, rispondere alle legittime ed eque preoccupazioni della Corea del Nord e adottare misure per allentare le sanzioni contro il Paese", ha affermato Zhao durante la riunione.A ottobre, Russia e Cina hanno proposto una bozza di risoluzione volta a revocare alcune sanzioni alla Corea del Nord, dato che Pyongyang ha promesso provvedimenti verso la denuclearizzazione e ulteriori negoziati.La risoluzione ha ampliato un documento simile, proposto dai due paesi nel 2019, ma non è mai stata messa ai voti, a causa dell'opposizione dei membri occidentali del Consiglio di sicurezza.A gennaio, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha incaricato il governo di rivedere la politica di costruzione della fiducia nei confronti degli Stati Uniti e ha espresso la sua intenzione di riprendere tutte le attività precedentemente interrotte dalla moratoria autoimposta sui test missilistici balistici e intercontinentali, vista la persistenza delle sanzioni.Il 13 gennaio, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico Hwasong-12, con una portata di 4.500 chilometri, rendendolo il missile a più lungo raggio testato da Pyongyang dal 2017. Distanza non sufficiente a raggiungere l’Alaska, ma teoricamente sufficiente a raggiungere Guam e le isole Aleutine. Il lancio è stato il settimo della Corea del Nord quest'anno.

