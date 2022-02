https://it.sputniknews.com/20220209/india-in-costruzione-il-ponte-piu-alto-del-mondo-virali-le-foto-sul-web-15021817.html

India, in costruzione il ponte più alto del mondo: virali le foto sul web

India, in costruzione il ponte più alto del mondo: virali le foto sul web

L'India è la patria di un sacco di strutture iconiche, scenografiche e magnifiche, tra cui il Red Fort, il Taj Mahal e l'India Gate. Il paese vanta anche la... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T21:35+0100

2022-02-09T21:35+0100

2022-02-09T21:35+0100

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/14160644_0:170:1640:1093_1920x0_80_0_0_3e0b63b5e574c6808cfdf60f4061504f.jpg

L'India sta costruendo il ponte ferroviario più alto del mondo, attraverso una profonda gola sul fiume Chenab, nel Territorio dell'Unione del Jammu e Kashmir.Probabilmente ispirato dal film di Michelangelo Antonioni del 1995, Al di là delle nuvole, il ponte ferroviario, che è alto 359 metri (35 metri più alto della Torre Eiffel) e che viene costruito tra i villaggi di Bakkal e Kauri, nel distretto di Reasi, è stato elogiato come un passo importante verso la connettività ferroviaria senza soluzione di continuità alla valle del Kashmir.Il ministro delle ferrovie, Ashwini Vaishnaw, ha condiviso le foto del ponte lunedì, che ora sono diventate virali, affiancando allo scatto le parole: “L'arco più alto del mondo: il Ponte Chenab sopra le nuvole”.Il ponte, che può sopportare una velocità del vento di oltre 266 chilometri orari, è stato fotografato con nuvole bianche e voluminose che incombono sul fiume Chenab, ubicato diversi metri più in basso.Anche il Ministero delle Ferrovie indiano ha condiviso le foto del ponte che si erge alto contro le pittoresche montagne.In un tweet scritto in Hindi si legge: “Il ponte ferroviario Chenab: un primo esempio di meravigliosa ingegneria in mezzo alle nuvole. Una vista spettacolare del ponte Chenab, alto 359 metri, in costruzione sul fiume Chenab, nel distretto di Reasi, nel Jammu e Kashmir”.Con una lunghezza totale di 1.315 metri, il ponte ha 17 campate, la cui parte principale ad arco, che passa sopra il Chenab, è lunga 476 metri.Il ponte, parte di un ambizioso progetto ferroviario, avrà una “configurazione di sicurezza” contro possibili minacce terroristiche e terremoti, hanno promesso i funzionari ferroviari nel marzo dello scorso anno e potrà anche resistere ai terremoti e alle esplosioni ad alta intensità, fino a una magnitudo 8.Il ponte è parte del collegamento strategico nel tratto di 111 km tra Katra e Banihal, è parte della sezione Udhampur-Srinagar-Baramulla della ferrovia del Kashmir ed è stato definito il più grande progetto d'ingegneria civile intrapreso dalle ferrovie indiane.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

india