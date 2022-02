https://it.sputniknews.com/20220209/il-re-di-spagna-felipe-vi-positivo-al-covid-15024416.html

Il re di Spagna Felipe VI positivo al Covid

Un comunicato uffciale della Casa Reale di Spagna annuncia la positività del re Felipe VI, che comunque non presenta una grave sintomatologia, ma solo lievi... 09.02.2022, Sputnik Italia

Re Felipe VI di Spagna, 54 anni, è risultato positivo al Covid, ma non si troverebbe in gravi condizioni.Le condizioni del re al momento non risulterebbero quindi particolarmente preoccupanti, solo lievi i sintomi presenti e il suo stato di salute è giudicato "buono"; per quanto riguarda la regina Letizia e l'Infanta Sofia, entrambe al momento non presentano sintomi di contagio.

