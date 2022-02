https://it.sputniknews.com/20220209/fecondazione-in-vitro-ragazza-19enne-scopre-che-suo-fratello-15enne-e-in-realta-il-gemello-15019939.html

Fecondazione in vitro: ragazza 19enne scopre che suo fratello 15enne è in realtà il gemello

Fecondazione in vitro: ragazza 19enne scopre che suo fratello 15enne è in realtà il gemello

Anna Hipkin, una ragazza di 19 anni, ha recentemente scoperto che quello che credeva essere suo fratello minore, di ben cinque anni più giovane di lei, è in... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T20:23+0100

2022-02-09T20:23+0100

2022-02-09T20:23+0100

regno unito

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/803/00/8030009_0:193:1921:1273_1920x0_80_0_0_ae2de49fac66641e35987a923afe9a08.jpg

La ragazza è rimasta esterefatta nell’apprendere la notizia e ha raccontato sui social la sua storia.Jack, questo il nome del ragazzo, ha 13 anni ed è tecnicamente il gemello di Anna, nonostante la differenza di età.Solitamente siamo abituati a pensare ai gemelli come persone nate al massimo a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, ma le cose possono cambiare anche radicalmente, come in questo caso, quando si tratta di fecondazione in vitro (FIV).Infatti, come ci riporta il Mirror, i due sono stati concepiti durante il medesimo trattamento di fecondazione in vitro, la madre, però, aveva deciso in un secondo momento di congelare un embrione per quando sarebbe stata pronta ad accogliere un secondo figlio in famiglia.La storia, pubblicata dalla giovane ragazza su TikTok è diventata subito virale, ricevendo immediatamente molti commenti e scatenando un vero e proprio dibattito via social sulla fecondazione in vitro.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, social network