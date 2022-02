https://it.sputniknews.com/20220209/energia-ancora-rincari-record-le-aziende-italiane-si-bloccano-produrre-costa-troppo-15018328.html

Energia, ancora rincari record. Le aziende italiane si bloccano: "Produrre costa troppo"

Energia, ancora rincari record. Le aziende italiane si bloccano: "Produrre costa troppo"

Un'inchiesta del Corriere parla di produzione bloccata e almeno 500mila posti di lavoro a rischio per i rincari di luce e gas. Nuovi aumenti record previsti per il primo trimestre del 2022.

Il caro bollette rischia di bloccare l’Italia e di rallentare la crescita dell’0,8 per cento nel primo trimestre del 2022, mettendo a rischio 500mila posti di lavoro.I numeri drammatici sono contenuti in un’inchiesta di Milena Gabanelli, pubblicata sul Corriere della Sera. Per il quotidiano di via Solferino, l’emergenza energetica non è finita, anzi. Da qui a marzo le fatture di luce e gas rischiano di aumentare del 55 per cento. Tradotto, le famiglie italiane dovranno sborsare 334 euro in più per l’elettricità e 610 euro in più per il metano rispetto al 2021.C’è chi ha bloccato i reparti che consumano di più, chi ha chiesto ai dipendenti di lavorare di notte o nel fine settimana, per approfittare dei prezzi più bassi dell’energia, e chi non ha avuto altra scelta che interrompere temporaneamente la produzione, mettendo in cassa integrazione i dipendenti: 400 quelli della sarda Portovesme Srl, che produce zinco, e 200 quelli della Fonderie Torbole spa, nel bresciano, che si è fermata per 40 giorni. Sono solo alcuni degli esempi. La lista, purtroppo, è lunga.A Verona, ad esempio, i titolari della Cartiera del Vignaletto di Zevio hanno deciso di prendere ordini solo fino a febbrai,o dopo che la bolletta del gas è lievitata da 300mila a 1,3 milioni di euro. Costi insostenibili anche per un’azienda sana, che dal 1966 non ha dipendenti in cig.I settori più colpiti dai rincari sono quelli energivori: l’industria siderurgica, le vetrerie, la ceramica, il cemento, l’industria del legno e della carta. Ma anche le attività commerciali che animano le nostre città non ne escono indenni.A causare la fiammata dei prezzi, nel caso del gas, è un combinato disposto di fattori: dall’aumento della domanda con la fine dei lockdown, al calo della produzione di energia eolica nel Nord Europa a causa dei cambiamenti climatici, passando per le tensioni geopolitiche tra UE e Russia e allo scontro interno al governo tedesco sull’apertura del nuovo gasdotto Nord Stream 2, a cui si oppongono i verdi.Il governo è corso ai ripari, stanziando in totale, dal luglio del 2021, 10,2 miliardi di euro per abbassare gli oneri di sistema nella bolletta, abbassare l’Iva al 5 per cento e sostenere le famiglie più vulnerabili e le grandi aziende. Ma non basta.La cifra messa in campo dall’esecutivo, nota ancora il Corriere, “rappresenta appena il 10 per cento dei costi addizionali in capo a famiglie e imprese per il 2022”. La richiesta degli industriali è quella di ottenere “maggiori esenzioni fiscali sulle bollette” per il manifatturiero e di “separare i costi dell’elettrico da fonte rinnovabile rispetto a quello prodotto col gas”. Altre associazioni, come Confartigianato, insistono per una distribuzione degli oneri di sistema in base agli interventi di efficienza energetica realizzati dalle aziende.Infine, l’appello è ad aumentare la produzione nazionale di gas, per essere meno dipendenti dalla volatilità del mercato estero. Di certo, è necessario agire in fretta: in ballo ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro.

