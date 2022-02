https://it.sputniknews.com/20220209/cristiano-ronaldo-5-partite-senza-goal-eguagliato-il-suo-record-negativo-di-12-anni-fa-a-madrid-15012474.html

Cristiano Ronaldo, 5 partite senza goal: eguagliato il suo record negativo di 12 anni fa a Madrid

Cristiano Ronaldo, 5 partite senza goal: eguagliato il suo record negativo di 12 anni fa a Madrid

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha eguagliato il suo record negativo di partite a secco di goal. Era dalla stagione 2010 con il Real...

2022-02-09

2022-02-09T07:26+0100

2022-02-09T08:23+0100

Lo scarso momento di gloria del campione portoghese riflette lo scarso momento dello United in generale.La squadra inglese, vincitrice di tre Champions, ieri non è riuscita ad andare oltre l’1 a 1 nella trasferta contro il Burnley, ultima in classifica in Premier League, dopo, per altro, essere passata in vantaggio al 18’ con Paul Pogba.Venerdì, in casa, lo United è stato eliminato ai rigori ai sedicesimi di finale della coppa nazionale, la FA Cup, nientemeno che dal Middlesbrough, che milita in seconda divisione.Nell’ultima gara, Ronaldo è partito dalla panchina, per entrare solo al 68'.In Premier, la squadra ora si trova al quinto posto, dopo 23 partite giocate, a ben 18 punti dalla vetta, dove si trova un altro Manchester, il City.L'attaccante, che aveva già giocato per il Manchester United dal 2003 al 2009, è tornato all'Old Trafford all'inizio di questa stagione, dopo il periodo alla Juventus. Finora ha giocato 24 partite e segnato 14 gol.

