Comuni protestano contro il caro bollette: luci spente sui monumenti giovedì sera

Comuni protestano contro il caro bollette: luci spente sui monumenti giovedì sera

I rincari delle bollette gravano non solo su imprese e famiglie, ma anche sui bilanci dei comuni: si stima un costo extra di 550 milioni di euro.

Domani sera, dalle 20 alle 20.30 molti monumenti e piazze delle città grandi e piccole rimarranno senza illuminazione per aderire ad una forma di protesta simbolica contro il caro energia per chiedere sostegno e misure di supporto concreto al governo centrale per far fronte all'aggravio delle spese. Si segnalano le adesioni della Capitale, con il primo cittadino Roberto Gualtieri, e Milano, con il sindaco Beppe Sala.L'iniziativa è stata un'idea del sindaco della città di Cento in provincia di Ferrara, che poi ha incassato il placet sia della sede dell'Anci regionale che a livello nazionale. Gli enti locali vogliono evidenziare come l'aumento delle bollette abbia un impatto rilevante anche nei bilanci delle amministrazioni locali: secondo il presidente dell’Anci Antonio Decaro si parla di costi extra di 550 milioni di euro per i comuni, ovvero 1/3 della spesa complessiva stimata tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro.Proprio Decaro ha accusato il governo di non aver fornito la giusta attenzione e le relative misure di sostegno ai comuni.In precedenza il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita a Genova, aveva annunciato un nuovo intervento per ridurre il costo dell'energia all'industria e alle famiglie.

