Caro Bollette, da Genova Draghi annuncia nuovo intervento

Caro Bollette, da Genova Draghi annuncia nuovo intervento

A sorpresa, il premier in visita a Genova annuncia un nuovo intervento per ridurre il costo dell'energia all'industria e alle famiglie. 09.02.2022

Il presidente del Consiglio Mario Draghi visita la città di Genova, da dove annuncia un nuovo intervento per calmierare il caro bollette, che sta portando alla chiusura e allo stop di numerose imprese italiane, che non riescono più a fare fronte all’impennata dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica.Dopo aver visitato il Porto di Genova, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente Draghi ha incontrato le istituzioni a Palazzo San Giorgio.Durante il suo discorso, Draghi ha annunciato “un intervento di ampia portata” per ridurre l’impatto del costo dell’energia sulle attività produttive e sulle famiglie.Il nuovo provvedimento sarà varato già nei prossimi giorni, perché, ha detto Draghi:“Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica”.E per quanto riguarda il traguardo degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di recupero e resilienza, Draghi promette che saranno raggiunti tutti gli obiettivi previsti dalla Commissione Europea.“È una questione di serietà e affidabilità verso i cittadini e i nostri partner europei”.Il governo aveva già azzerato gli oneri per le imprese nel primo trimestre del 2022, ma questo non sta bastando.

