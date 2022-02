https://it.sputniknews.com/20220209/agricoltura-biodinamica-per-nobel-parisi-e-pseudoscienza-il-parlamento-cancella-lequiparazione-15023544.html

Agricoltura biodinamica, per Nobel Parisi è "pseudoscienza: il Parlamento cancella l'equiparazione

L’agricoltura biodinamica non è agricoltura biologica, viene cancellata dal testo di legge l’equiparazione dopo l’intervento del premio Nobel per la fisica... 09.02.2022, Sputnik Italia

Il premio Nobel aveva auspicato anche l’intervento del presidente della Repubblica sulla questione.Così il Parlamento italiano fa retromarcia e cancella l’equiparazione tra agricoltura biodinamica e agricoltura biologica.Parisi aveva fatto notare che l’agricoltura biodinamica si avvale anche di riti ancestrali che nulla hanno a che fare con la scienza. La pratica, infatti, affonda le radici del suo pensiero nel filosofo tedesco Rudolf Steiner spiega Il FattoQuotidiano.Una delle pratiche, definita dai suoi seguaci “cornoletame”, consiste in un corno di vacca riempito di letame che aiuterebbe i campi agricoli a riacquistare fertilità grazie all’influsso di energie cosmiche.L’intervento di MattarellaSecondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sul tema ci sarebbe stato anche un'interessamento da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella attraverso una nota che esprimeva preoccupazione per l’equiparazione.Un intervento dovuto anche e soprattutto all’incontro che il Nobel Parisi aveva avuto a novembre del 2021 con Mattarella, quando questi aveva inaugurato l’anno accademico dell’Università La Sapienza di Roma.La biodinamica non è stata esclusaTuttavia, l’agricoltura biodinamica non è stata esclusa dai benefici della legge approvata al Senato. Ed infatti la senatrice Elena Cattaneo è stata l’unica a non votarla.Il cornoletame continuerà ad avere i suoi benefici legali, con buona pace della scienza e del premio Nobel Parisi.

