https://it.sputniknews.com/20220209/a-como-i-funerali-della-donna-trovata-morta-in-casa-dopo-oltre-due-anni-15015593.html

A Como i funerali della donna trovata morta in casa dopo oltre due anni

A Como i funerali della donna trovata morta in casa dopo oltre due anni

Si svolgeranno a Como i funerali della 70enne trovata morta nel suo appartemento a più di due anni dalla morte. Il sindaco di Como chiede ai cittadini di... 09.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-09T10:51+0100

2022-02-09T10:51+0100

2022-02-09T10:51+0100

italia

lombardia

anziani

solitudine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/14649814_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_60fac082d77bcb720d2343a8b9f3ac62.jpg

Il triste ritrovamento era avvenuto lo scorso 4 febbraio ed ora, al termine dell’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica per stabilire l’esatta causa del decesso, potranno essere finalmente svolti i funerali.Il corpo di Marinella Beretta, questo il nome della 70enne, venne ritrovato dopo oltre due anni dalla morte in stato di avanzata decomposizione su di una sedia della cucina, colta a quanto pare da un improvviso malore.Erano stati i vigili del fuoco a scoprirne il corpo, a seguito di una chiamata dei vicini di casa della donna, dopo che un albero del giardino della signora era caduto sulla via comune per il forte vento.Il ritrovamento del corpo ha lasciato attonita l’intera comunità, la donna è infatti morta nella più completa solitudine. I vicini di casa ritenevano che la donna si fosse trasferita in Liguria ed in oltre due anni nessuno si era preoccupato di lei."Questa vicenda, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze. Ricordare la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita. Dobbiamo tornare a curare i legami tra noi. Curarsi gli uni degli altri è l'esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo". questo il post su Facebook del ministro della Famiglia, Elena Bonetti.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lombardia, anziani, solitudine