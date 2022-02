https://it.sputniknews.com/20220208/sondaggio-crisi-del-m5s-8-elettori-su-dieci-contrari-alla-scissione-14997012.html

Sondaggio, crisi del M5S: 8 elettori su dieci contrari alla scissione

Il sondaggio di Swg per il Tg7 di Mentana indaga sulle opinioni degli elettori sul caos nel moVimento e nel centrodestra, esploso dopo il voto al Colle. 08.02.2022, Sputnik Italia

Se si andasse al voto oggi, il Partito Democratico otterrebbe il 21,5% dei consenti (0,3%), seguito da Fratelli d'Italia, al 21,1% (+0,6%), e Lega (-0,4).Secondo il sondaggio dell'Istituto Swg per La7, mandato in onda lunedì sera durante il Tg di Enrico Mentana, il consenso del MoVimento 5 Stelle crolla a 13,3 (-0,5), Forza Italia sale a 7,8% (+0,5), mentre Azione/+Europa scende a 4,4% (+0,1).Sotto la soglia di sbarramento restano i Verdi, al 2,5% (-0,3), MPD Articolo 1, al 2,5% (-0,1), Sinistra Italia, al 2,4% (-0,1), Italia viva, al 2,1% (-0,1), e Italexit con Paragone, al 2% (-0,1). Non si esprime il 42%.Le rilevazioni mostrano gli effetti delle elezioni al Quirinale sui partiti. Puniti Lega e M5S, che tocca il suo minimo storico. Il sondaggio ha indagato nel dettaglio le opinioni degli elettori sulla crisi, che rischia di far esplodere il movimento e la coalizione di centrodestra.La scissione nel M5SSwg ha chiesto agli elettori del M5S cosa pensa di una possibile scissione del moVimento. L'81% è contrario alla scissione, in particolare il 48% pensa che il M5S debba rimanere unito, ma cambiare profondamente, mentre il 33% ritiene che debba restare così com'è. Solo il 15% è favorevole, perché ci sono troppe differenze. Non risponde il 4%.Inoltre, il 75% sostiene Giuseppe Conte, mentre solo il 10% preferisce Di Maio. Il 7% non sostiene nessuno dei due, l'8% non sa.L'asse PD-M5SL'indagine ha vagliato le opinioni degli elettori del PD in merito all'alleanza con il M5S. La maggioranza, il 55%, è contrario ad una coalizione elettorale con i grillini.Nel dettaglio, il 44% ha risposto di preferire che il PD si presenti da solo alle elezioni e poi eventualmente formi una maggioranza di governo con il M5S o altri partiti. Il 15% è contrario a qualsiasi alleanza con i grillini, sia prima che dopo le elezioni.Il 30% è favorevole ad una coalizione con M5S, Sinistra Italiana e qualche altro partito. Non risponde l'11% degli elettori dem.Il caos nel centrodestraL'istituto demoscopico ha interrogato gli elettori del centrodestra sulla crisi che sta attraversando la coalizione nel post-Quirinale. Il 70% degli intervistati è d'accordo sulla necessità di rifondare il centrodestra, che deve cambiare profondamente.Nel dettaglio, a pensarla così sono per il 78% gli elettori di Forza Italia e Fratelli d'Italia, il 67% dei votanti della Lega e il 62% di altri partiti.Il 54% ritiene che bisogna creare una federazione di centrodestra sul modello del Partito Repubblicano americano. Ad avallare quest'ipotesi sono il 70% degli elettori della Lega, il 59% di FI e il 55% di FdI.Meno della metà degli elettori della coalizione (45%) ritiene che il centrodestra non esiste più. È su questa posizione il 52% di chi vota gli altri partiti, per lo più centristi, sono soprattutto contrario alla creazione di una federazione (progetto che piace solo al 38%).Solo il 37% pensa che FI debba staccarsi da Lega e FdI e puntare al centro. A pensarla così è il 54% degli elettori azzurri che hanno partecipato al sondaggio.

