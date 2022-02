https://it.sputniknews.com/20220208/siria-intelligence-usa-intenderebbe-ordinare-agli-estremisti-di-attaccare-le-forze-di-sicurezza-14997139.html

Siria, intelligence USA intenderebbe ordinare agli estremisti di attaccare le forze di sicurezza

Siria, intelligence USA intenderebbe ordinare agli estremisti di attaccare le forze di sicurezza

Il Servizio d'intelligence estero russo riporta che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti avrebbero in programma di ordinare a gruppi di estremisti di... 08.02.2022, Sputnik Italia

Le agenzie d'intelligence statunitensi hanno in programma di indurre gli estremisti a Damasco e Latakia per prendere di mira le forze di sicurezza siriane, nonché i consiglieri militari iraniani e il personale militare russo, ha riferito il servizio stampa del Servizio di intelligence estero russo.In particolare, le agenzie d'intelligence statunitensi hanno in programma di utilizzare le cosiddette "cellule dormienti" degli estremisti nella capitale Damasco, nella regione adiacente e nella provincia di Latakia per svolgere le suddette azioni mirate.Un contingente militare statunitense resta nel frattempo in Siria per svolgere una missione ufficiale di combattimento contro i militanti del Daesh*, in un dispiegamento non approvato dalle Nazioni Unite o dal governo siriano.l servizio stampa ha anche affermato che gli Stati Uniti intendono lanciare una campagna mediatica per inscenare proteste ad hoc nel Paese.

