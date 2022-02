https://it.sputniknews.com/20220208/si-puo-dimagrire-dormendo-unora-in-piu-ricerca-scientifica-fa-sognare-gli-obesi-15004388.html

Si può dimagrire dormendo un’ora in più, ricerca scientifica fa ‘sognare’ gli obesi

Un recente studio dell’Università di Chicago ha rivelato che dormire un'ora in più ogni notte potrebbe aiutare le persone con un po' di peso in più ad assumere... 08.02.2022, Sputnik Italia

Ovviamente, resta implicito che per affrontare seriamente i problemi di peso in eccesso ai primi posti vi siano dieta e attività fisica, ma anche dormire le giuste ore di sonno aiuta non poco, ha concluso un team di scienziati dell'Università di Chicago, che ha pubblicato un articolo sulla rivista JAMA Internal Medicine a conclusione di una ricerca empirica compiuta con l’aiuto di 80 volontari in sovrappeso di età compresa tra 21 e 40 anni.Lo studio ha rilevato che i partecipanti allo studio che dormivano meno di 6,5 ore a notte e che sono riusciti ad aumentare di almeno un’ora la durata del loro sonno, grazie alla consulenza specializzata degli esperti, hanno ottenuto benefici non solo a livello di salute generale, ma specificatamente hanno anche migliorato le proprie abitudini alimentari, dimagrendo leggermente.L'autore principale dello studio, il dietologo Esra Tasali, ha commentato i risultati dicendo che "se si mantengono sane abitudini di sonno per un periodo più lungo, ciò porterebbe a una perdita di peso clinicamente importante nel tempo".Tasali ha aggiunto che lo studio ha evitato deliberatamente diete restrittive o limitazioni agli stili di vita di coloro che vi hanno preso parte, sottolineando che gli scienziati sono intervenuti esclusivamente sul sonno e che i partecipanti sono sempre rimasti liberi di mangiare ciò che volevano."Abbiamo semplicemente istruito ogni individuo su una buona igiene del sonno e discusso i propri ambienti di sonno personali, fornendo consigli su misura sui cambiamenti da apportare per migliorarne durata e qualità", ha affermato.

