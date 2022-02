https://it.sputniknews.com/20220208/shaquille-oneal-quando-vado-allo-zoo-i-gorilla-impazziscono-14993858.html

Shaquille O’Neal: “Quando vado allo zoo, i gorilla impazziscono”

Shaquille O’Neal: “Quando vado allo zoo, i gorilla impazziscono”

La leggendaria stella NBA racconta dei curiosi episodi successi allo Zoo. Interviene anche il famoso zoologo Ron Magill, che dà ragione a Big Shaq. 08.02.2022, Sputnik Italia

Shaquille O’Neal ancora una volta spiazza tutti. Il leggendario ex cestista, considerato tra i migliori di tutti i tempi, in un recente episodio su Spotify di The Big Podcast with Shaq ha affermato di essere incappato diverse volte in singolari episodi.Il vincitore di 4 titoli NBA ha affermato che ogni volta che va allo zoo e si avvicina ai gorilla, questi ultimi impazziscono e sembrano intenzionati ad attaccarlo.Molti si sono chiesti il motivo dell’atteggiamento ostile dei gorilla. Il fisico di Shaquille O’Neal non passa inosservato: è alto 216 cm e pesa 147 chili. Ma soprattutto Shaq, così soprannominato, è noto per il suo numero di scarpe; corrispondente ad un 58 europeo. Nel 2009, un paio delle sue scarpe furono donate al presidente Obama.Il fisico imponente di Shaq potrebbe aver spaventato i gorilla, ma il responsabile della comunicazione dello Zoo di Miami, Ron Magill, la pensa diversamente. Magill, che negli USA è conosciutissimo per i suoi documentari televisivi sulla natura, afferma :”Il gorilla è intimidito, guarda Shaq e pensa che Shaq gli porterà via le sue femmine... cerca di alzarsi in piedi e sembrare il più grande possibile. Ma alla fine della giornata, [il gorilla] indietreggia. Sa chi è il capo", ha concluso ironicamente.

