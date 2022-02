https://it.sputniknews.com/20220208/prezzo-della-benzina-e-record-dal-2012-1819-euro-al-litro-15007345.html

Il prezzo della benzina schizza: 1,819 euro al litro

Il prezzo della benzina schizza: 1,819 euro al litro

Record per il prezzo della benzina ai rifornimenti: 1,819 euro per litro. Non accadeva dall'ottobre 2012. Male anche il gasolio, che supera gli 1,690 euro per... 08.02.2022, Sputnik Italia

Stando ai dati riportati dall'Osservatore sui prezzi del Mise, la benzina verde al rifornimento in modalità "self" ha toccato la scorsa settimana il prezzo di 1,819 euro per litro, segnando un aumento di 2,26 centesimi rispetto al prezzo della settimana precedente. Non succedeva dall'ottobre 2012 di vedere un prezzo così alto, in un momento di rincari in ogni settore a gravare sulle spalle delle famiglie italiane, nonostante le rassicurazioni del governo e i piani di aiuto varati contro caro-prezzi e rincari del settore dell'energia.Segue il trend della verde anche il gasolio che supera i 1,690 euro al litro, prezzo più alto dal marzo 2013.Il prezzo fin qui riportato dall'Osservaprezzi sui carburanti del Mise è, si sottolinea, una media dei prezzi nazionali per la verde e il gasolio entrambi in modalità rifornimento "self". Stando a quanto riferisce Quotidiano Energia si prevedono in questi prossimi giorni ulteriori nuovi aggiustamenti di prezzi, che tradotto vuol dire lievi aumenti che si andranno a ripercuotere però solo sulla modalità "servito". I prezzi medi per la modalità "servito" salgono a 1,955 euro per litro per la benzina e 1,834 euro per litro del diesel.In alcune stazioni di rifornimento non è difficile toccare però la quota 1,713 euro per litro, sempre per il gasolio. Il Gpl si attesta a quota 0,819-0,834 euro per litro, mentre il metano oscilla tra rincari e ribassi, posizionandosi poi su una media di 1,797-1,897 per litro, segnando un calo dei prezzi minimi e in crescita i massimi.

