Perù, il Presidente Pedro Castillo denuncia tentativi di colpo di Stato

"Visto quanto affermato da alcuni ex-funzionari, rifiuto categoricamente alcune teorie sull'interferenza del mio fidato team nel processo decisionale. Le loro affermazioni sono, in tutti i loro estremi, false. Sin dall'inizio della mia amministrazione, sono stato rispettoso delle decisioni dei ministri, ma denuncio anche i tentativi di colpo di Stato, che da questa settimana vengono orchestrati con più forza", ha detto Castillo in un comunicato diffuso attraverso il suo account Twitter.Il 4 febbraio, il capo dello Stato ha annunciato il cambio del suo primo ministro, Héctor Valer, e degli altri membri del gabinetto ministeriale, ad appena quattro giorni dalla loro nomina.La nomina del gabinetto di Valer è stata duramente messa in discussione da settori politici e cittadini, quando si è scoperto che il primo ministro aveva denunce per violenze domestiche, oltre ad essere indagato per corruzione.Oltre a Valer, anche altri ministri sono stati duramente criticati. Si ritiene che questi non siano preparati a svolgere gli incarichi da assolvere e che siano stati eletti solo perchè fanno parte dell'entourage dell presidente Castillo.Tutto ciò ha portato a tali pressioni, da convincere il Presidente a decidere di cambiare l'intero gabinetto.Nei giorni precedenti al ​​cambio di governo, l'ex segretario presidenziale Carlos Jaico, così come l'ex-ministro dell'Interno Avelino Guillén, ha dichiarato che Castillo avesse un "gabinetto ombra", riferendosi alla sua squadra di consiglieri, e che questo sarebbe il veri responsabile delle dirigenza politica del governo, piuttosto che i ministri ufficialmente incaricati.Dall'inizio di questa crisi nell'Esecutivo, i gruppi d'opposizione hanno affermato che il capo dello Stato dovrebbe dimettersi per una presunta mancanza di preparazione o perché moralmente incapace di esercitare la più alta leadership del Paese."Il mio impegno rimane in vigore e più forte che mai fino al 28 luglio 2026 [fine del mandato presidenziale]. Mi rattrista che i gruppi di potere promuovano sistematicamente una defezione presidenziale non necessaria. Se davvero ci tengono al Perù, chiedano piuttosto unità e governabilità", Castillo ha aggiunto nella sua dichiarazione.Allo stesso modo, il presidente ha affermato che convocherà un nuovo gabinetto "a base ampia", che assicuri la partecipazione di diversi settori politici e cittadini.

