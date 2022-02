https://it.sputniknews.com/20220208/navi-della-marina-russa-entrano-nel-mediterraneo-per-esercitazioni-14990099.html

Navi della marina russa entrano nel Mediterraneo per esercitazioni

Le manovre si terranno nel Mar Mediterraneo, dove i marinai dovranno elaborare l'interazione con i militari delle flotte del Mar Nero e del Pacifico. 08.02.2022, Sputnik Italia

Un incrociatore missilistico, una fregata e una grande nave antisommergibile della Flotta del Nord russa sono entrati nel Mar Mediterraneo attraversando lo Stretto di Gibilterra, per partecipare a manovre navali, riferisce il servizio stampa della Flotta del Nord."Un gruppo di navi da guerra della Flotta del Nord, composto dall'incrociatore missilistico Marshal Ustinov, dalla fregata Admiral Kasatonov e dalla grande nave antisommergibile Vice-Admiral Kulakov, è entrato nel Mar Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra", si legge nel comunicato diramato dal servizio stampa della Flotta.Le manovre si terranno nel Mar Mediterraneo, dove i marinai dovranno elaborare l'interazione con i militari delle flotte del Mar Nero e del Pacifico.La nota precisa che nella prima fase del lungo viaggio, i marinai hanno preso parte a un'esercitazione su larga scala con il gruppo di spedizione artico, guidato dal comandante della Flotta del Nord, l'ammiraglio Aleksandr Moiseev.Tra gennaio e febbraio si svolgono diverse esercitazioni navali, guidate dal comandante in capo della Marina, l'ammiraglio Nikolay Evmenov. L'obiettivo principale è l'elaborazione di azioni per proteggere gli interessi nazionali russi negli oceani, nonché per contrastare le minacce militari provenienti dal mare e dagli oceani.Le esercitazioni si svolgeranno nelle acque dei mari adiacenti alla Russia, nonché nelle zone più importanti dal punto di vista operativo: nel Mediterraneo, nel Mare del Nord, nel Mare d'Okhotsk, nella parte nord-orientale dell'Atlantico e nell'Oceano Pacifico. Si prevede di coinvolgere nelle manovre, complessivamente, oltre 140 navi da guerra e di supporto, più di 60 aerei, 1.000 unità di equipaggiamento militare e circa 10.000 militari.

