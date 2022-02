https://it.sputniknews.com/20220208/minacce-di-morte-alla-ministra-carfagna-una-busta-con-un-proiettile-15010539.html

Minacciata di morte la ministra Carfagna: busta con un proiettile

Minacciata di morte la ministra Carfagna: busta con un proiettile

La corrispondenza viene controllata dalla sicurezza per le “misure di sorveglianza molto stringenti” e la “specifica esposizione a rischio” della titolare del... 08.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-08T18:21+0100

2022-02-08T18:21+0100

2022-02-08T18:21+0100

minaccia

proiettili

governo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Minacciata di morte la ministra Carfagna: busta con un proiettile

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147820_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9f33c5ac19b39c80c1218502c71f3e2c.jpg

Una busta con minacce di morte e un proiettile è stata indirizzata a Mara Carfagna.La lettera è stata intercettata dopo essere attivata alla segreteria della ministra per il Sud alla Camera.Nei controlli è emerso che Carfagna ha ricevuto anche della corrispondenza da parte dell'avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli, attualmente in carcere.Carfagna è tra i destinatari delle lettere-appello di Pittelli che teoricamente non potrebbe comunicare con l’esterno.La solidarietà alla ministraSono stati in tanti a esprimere vicinanza alla ministra Carfagna, sia dagli scranni di destra che di sinistra nel Parlamento e nel governo.Il sottosegretario Enzo Amendola ha scritto su Twitter: “Solidarietà alla ministra per il Sud Mara Carfagna per le gravi minacce ricevute. La politica non si farà intimidire”.Anche il ministro Luigi Di Maio ha espresso la sua solidarietà con una dichiarazione.Altro collega del governo che si è detto vicino alla ministra Renato Brunetta che su Twitter ha scritto: “Alla ministra, all’amica, va la mia piena solidarietà per le ignobili minacce di morte ricevute. Intimidazioni da condannare con fermezza”.Poi Roberta Pinotti, Elena Bonetti, Ettore Rosato e diversi account dei gruppi parlamentari hanno condannato la lettera di minaccia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

minaccia, proiettili, governo