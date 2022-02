https://it.sputniknews.com/20220208/mascherine-allaperto-bassetti-stop-ottimo-segnale-servono-a-poco-15004068.html

Mascherine all'aperto, Bassetti: "Stop ottimo segnale, servono a poco"

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha riferito ieri ad Ansa che non ci sarà una proroga all'ordinanza sull'obbligo di mascherine all'aperto oltre il... 08.02.2022, Sputnik Italia

"Lo stop alle mascherine all'aperto è un ottimo segnale". Lo ha detto Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ad AdnKronos Salute. L'infettivologo ha definito il provvedimento una "misura altamente cosmetica", senza rilevanza e di facciata adottata all'arrivo di Omicron. Tuttavia è un primo passo sulla strada per levare la mascherina al chiuso".Allo stesso modo, la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo "è una altra misura di buon senso", rimarca Bassetti.Le mascherine all'aperto non saranno più obbligatorie in zona bianca a partire da venerdì 11 febbraio, all'indomani della scadenza dell'ordinanza.

